Si infittisce la trama delle probabili alleanze nel centro destra. Dopo i continui botta e risposta degli ultimi giorni sul sostegno o meno dei forzisti a Nello Musumeci, entra in scena Silvio Berlusconi.

L’incontro con Armao

Come riferisce Adnkronos, l’ex premier ha ricevuto ieri ad Arcore Gianfranco Miccichè, accompagnato dal professore Gaetano Armao, alla presenza dell’avvocato Ghedini. Si è parlato ovviamente di alleanze in vista delle prossime elezioni regionali, che il Cavaliere vorrebbe il più possibile allargate per avere certezza di vincere in Sicilia.

La capacità dei Cinque Stelle di far presa sugli scontenti del governo Crocetta spaventa non poco, motivo per cui Berlusconi ha cercato di sondare il terreno degli alleati con telefonate ad Angelino Alfano e a Giorgia Meloni.

Il “no” di Giorgia Meloni

Quest’ultima ha ribadito, anche al leader di Forza Italia, il suo appoggio incondizionato a Nello Musumeci, unico candidato credibile che il centro destra possa presentare ai siciliani il prossimo 5 novembre. La leader di Fratelli d’Italia ha anche chiarito che sarebbe impossibile correre insieme ad Alfano.

La candidatura di Musumeci, però, non è gradita a tutti i possibili alleati. Non ne ha fatto mistero Gianfranco Micchichè, che non si sbilancia però neanche su altri candidati. Secondo quanto riferito ad Adnkronos l’accordo con Alfano sarebbe sempre più vicino e sul tavolo ci sarebbero tanti nomi graditi al cavaliere, come quello di Armao.

L’ex assessoredi Raffaele Lombardo e docente di diritto amministrativo era presente all’incontro che si è tenuto ad Arcore e potrebbe essere il nome che metta d’accordo le varie anime del centro destra. Ma per il Cavaliere il lavoro di concertazione è tutt’altro che in discesa. Se da un lato la Meloni pone il veto su Alfano, quest’ultimo fa sapere che mai accetterebbe una coalizione che includa Salvini.