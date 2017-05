Per alcuni la birra è l’anticristo della salute e delle diete, per altri uno sgarro da concedersi solo saltuariamente. Eppure sono moltissimi i vantaggi nascosti della birra. Questo non significa che se ne debba fare abuso, anzi, al contrario. Come in tutte le cose, nella medietà risiede la virtù.

Ecco, però, quali vantaggi potrebbe trarne la salute.

Alleata contro il diabete

La birra è nostra alleata nella prevenzione del diabete, soprattutto nelle donne. E’ stata recentemente pubblicata una ricerca che ha rivelato che, su sedicimila donne, di età compresa tra i 50 e i 70 anni, quelle che facevano un moderato consumo di diabete erano meno soggette alla contrazione del diabete.

Rafforza il sistema immunitario

Il luppolo, a quanto pare, sarebbe in grado di proteggere da molti virus, soprattutto quelli che attaccano le vie respiratorie. Un consumo moderato di birra può ridurre l’incidenza di diverse malattie.

Alleata contro l’insonnia

La birra, o meglio, il luppolo che essa contiene, ci aiuta a dormire meglio. Certo, le tisane e le camomille restano ai vertici della lotta all’insonnia, ma non stupitevi se, mentre siete in giro, un bicchiere di birra di troppo potrebbe rallentare il ritmo delle vostre serate.

Protegge dai calcoli renali

Secondo uno studio nato dalla collaborazione tra la Harvard Medical School di Boston e il policlinico Gemelli di Roma, pubblicato sul Clinical Journal of American Society of Nephrology, pare che il rischio di soffrire di calcoli renali si riduca del 41% nei soggetti che bevono birra in maniera moderata.