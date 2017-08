Venerdì 1° settembre alle ore 10,30, nel Museo della Fabbrica del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena (Le Cucine dei Benedettini – ingresso da via Biblioteca), si terrà una cerimonia per l’intitolazione della “Sala Rossa” al geometra Antonino Leonardi, scomparso lo scorso 25 novembre.

Nino Leonardi è stato a lungo il responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Università di Catania – sezione Benedettini. Insieme all’architetto Giancarlo De Carlo e al preside Giuseppe Giarrizzo è stato uno dei protagonisti del recupero del Monastero: per oltre trent’anni lo ha instancabilmente curato, osservato, e amato, condividendo e trasmettendo le sue conoscenze per il bene della collettività. Anche dopo essere andato in pensione, collaborando con gli operatori dell’associazione Officine Culturali, di cui era socio, ha continuato a conservare e trasmettere la memoria del recupero del Monastero dei Benedettini, evento unico per la sua vita e che ha cambiato la vita di molti.

L’iniziativa

Al geometra Antonino Leonardi, uomo saggio, colto e lungimirante che dell’architettura aveva fatto la sua ragione di vita, verrà quindi intitolata la Sala Rossa del Museo della fabbrica che lui stesso progettò e realizzò durante gli anni del recupero del Monastero dei Benedettini. L’iniziativa è stata promossa dalla famiglia Leonardi, dai soci di Officine Culturali e dal dipartimento di Scienze umanistiche dell’Ateneo.

Alla cerimonia per l’intitolazione interverranno il prorettore Giancarlo Magnano San Lio, il direttore del Disum Marina Paino, la responsabile scientifica del Museo della Fabbrica dei Benedettini Federica Maria Chiara Santagati, il presidente di Officine Culturali Francesco Mannino e i familiari del geometra.