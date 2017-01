BELPASSO (CT) – Si svolgerà domani sera, martedi 31 gennaio, alle ore 18:30, al Teatro Comunale “Martoglio” la Festa dei laureati che hanno conseguito il titolo nel corso del 2015.

La manifestazione, divenuta ormai una consuetudine per Belpasso, vedrà avvicendarsi sul palco quasi 70 giovani ed è dedicata alla memoria di Nuccio Marino, una figura molto nota in paese per la sua opera di assistenza dei giovani studenti e che è venuto a mancare poche settimane fa.

«Credo sia un fatto naturale e pure un dovere civico – ha commentato il sindaco, Carlo Caputo – dedicare la Festa dei Laureati al nostro concittadino Nuccio Marino, che ha speso la sua esistenza al servizio dei giovani di Belpasso, con una incessante attività di assistenza burocratica prima da dipendente delle segreterie universitarie di Catania e poi come coordinatore dello Sportello istituito a Belpasso proprio al servizio dei giovani universitari, senza contare la quotidiana attività che svolgeva in forma volontaria e con grande generosità.

«Marino – prosegue Caputo – è stato il grande papà di tutti gli studenti, capace di dare ogni utile consiglio pratico, così come di spendere le giuste parole per chiarire, orientare, incoraggiare i giovani a fare le scelte migliori per il proprio futuro. So di non esagerare se affermo che gran parte dei belpassesi laureati degli ultimi 40 anni hanno raggiunto il traguardo anche grazie a Nuccio Marino. Martedi sera sarà una festa di giovani laureati, la festa che Marino ha voluto creare a Belpasso, nel ricordo di una bella figura umana che ricorderemo insieme e ringrazieremo ancora una volta considerandolo sempre tra noi».