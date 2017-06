Belen in questi giorni si é concessa qualche giorno di relax ad Ibiza in compagnia di Iannone e del piccolo Santiago.

Come sempre non sono mancati i bagni in piscina e le pose sexy. In uno degli scatti apparso in una storia su instagram Belen mostra il suo statuario lato B allo specchio. Questa volta peró i fan sembrano essersi concentrati su altro.

Ad attirare l’attenzione non é piú il lato B ma una dolcissima foto che la ritrae con il piccolo Santiago in braccio. La didascalia che ha accompagnato alla foto é questa: “Amore mio grande”