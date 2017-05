PALERMO – Nuovi guai per Belen Rodriguez. Questa volta ad accusare la show girl brasiliane è il Codacons siciliano che ha annunciato la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Difesa.

L’accusa del Codacons

Il motivo? La diffusione delle immagini in cui si vede Belen uscire dal palazzo di giustizia milanese scortata da 4 carabinieri dopo la deposizione al processo a Fabrizio Corona.

“Ieri – scrive il Codacons – nel corso del processo a Fabrizio Corona per i 2,6 milioni in contanti ritrovati in parte nel controsoffitto, è stata chiamata a testimoniare anche Belen Rodriguez. Tra le tante immagini che l’ hanno immortalata dentro e fuori dal Tribunale, spicca l’immagine di Belen scortata da quattro carabinieri”.

“Chiediamo spiegazioni in merito a quanto accaduto – spiega il Codacons – Non abbiamo nulla contro Belen o contro la sua presenza in Tribunale, desideriamo solo avere delucidazione da chi di dovere, in merito al cospicuo utilizzo del personale di giustizia solamente per accompagnare Belen fuori dal Tribunale'”.