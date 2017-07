Nuovo post sul profilo Instagram della Rodriguez. A scatenare i commenti dei fan questa volta è stato un dettaglio particolare.

In una splendida foto in bianco e nero, con una posa davvero sensuale che mette in risalto braccia e gambe, si nota una leggera peluria.

Belen Rodriguez dice «no» alla ceretta, preferisce i peli biondi

Alcuni fan non hanno esitato a commentare il post chiedendo spiegazioni, e subito arriva la risposta della showgirl: «Perché sono sudamericana e noi tutti ci lasciamo la peluria bionda. I peli grossi ovviamente vanno via con la ceretta, ma il resto sono bellissimi, ti fanno dorata! Sono diverse culture, io odio la ceretta sulle braccia perché poi pungi».

Una risposta che non lascia margini di dubbio quindi. La bella argentina è attualmente in vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia.