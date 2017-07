Mondello, Arenella ed Uditore: questi i 3 quartieri palermitani interessati da un servizio di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, unitamente a personale della polizia municipale, finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Dopo la recentissima riforma nel settore, avvenuta con legge 48 del 2017 che ha introdotto speciali misure volte a rafforzare e tutelare la sicurezza delle città, la vivibilità ed il decoro dei territori, sono state sanzionate 12 persone intente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo: per loro la contestazione amministrativa ammonta a 1.000 euro, con la confisca obbligatoria delle somme percepite.

A 4 soggetti è stato anche notificato l’ordine di allontanamento: infatti gli articoli 9 e 10 della citata legge prevedono il potere di allontanamento dalla zona, nonché il divieto di accesso alla stessa, per un tempo massimo di 48 ore, per i parcheggiatori abusivi trovati a svolgere l’illecita attività in aree interne o nelle pertinenze delle infrastrutture adibite al trasporto pubblico locale.

Tra questi un extracomunitario senza fissa dimora e non in regola sul territorio nei confronti del quale è stato emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale.