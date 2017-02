Il B&B Day, l’evento annuale organizzato da www.bed-and-breakfast.it, il più importante e diffuso portale turistico italiano specializzato nell’ospitalità extra-alberghiera, arriva puntualissimo come sempre all’undicesima edizione e sono in tanti tra turisti e viaggiatori ad attenderlo con trepidazione per poter approfittare dell’imperdibile occasione di soggiornare gratis o quasi gratis in moltissime città d’Italia.

Grazie alla partecipazione di tantissimi Bed and Breakfast da nord a sud, isole comprese, la notte di sabato 4 marzo si potrà dormire nella struttura scelta completamente gratis a patto di acquistare almeno un’altra notte di soggiorno, concedendosi un weekend o una fuga last minute anche vicino casa ad un prezzo super accessibile in un ambiente intimo e familiare che è quello dei B&B, aderenti all’iniziativa del B&B Day.

Il B&B Day si propone di agevolare da un lato i turisti nel contenere le loro spese e dall’altro di far conoscere e di promuovere il B&B italiano, le strutture ricettive partner del progetto.

I B&B che partecipano al B&B Day sono elencati sul sito www.bbday.it