BaxEnergy è una società che sviluppa soluzioni innovative nel campo delle energie rinnovabili. Si tratta di un’azienda totalmente made in Sicily, nonostante Simone Massaro, che ne è il fondatore, abbia trascorso moltissimi anni all’estero. Massaro, infatti, ha lavorato per molti anni a Boston, implementando software industriali basati su tecnologie Microsoft. Oggi sceglie di tornare in patria, nonostante non sia molto conveniente.

Il finanziamento

L’azienda ha recentemente ottenuto un finanziamento di 250 mila euro attraverso il Programma 2i per l’impresa di Sace, Cdp e Fei per l’accesso alle risorse europee del Piano Juncker. Massaro ha deciso di investire sulla Sicilia. Il finanziamento è destinato a sostenere i costi per brevetti e licenze in vari mercati, tra cui, Portogallo, Brasile e Sudafrica. “In cinque anni siamo riusciti a impiegare 84 persone nel centro di ricerche a Catania e contiamo di raggiungere le 120 entro il 2017”, ha spiegato. A Dublino, però, le proprietà intellettuali sono tassate molto meno, e l’azienda pagherebbe il 5%, mentre in Sicilia paga il 51%. Nonostante sia antieconomico, l’azienda investirà sulla Sicilia, e non solo per una forma di idealistico patriottismo, ma perché la nostra terra può rivelarsi molto più fertile di altre, se adeguatamente coltivata.