MILO (CT) – Sono i Baustelle, popolarissima band dell’indie-rock italiano, gli “ospiti a sorpresa” di mercoledì 2 agosto, terza e ultima serata di “Luce del Sud”, la rassegna pensata e organizzata da Franco Battiato – in collaborazione con il Comune di Milo – che dal 31 luglio e fino al 2 agosto, ha invitato sull’Etna amici-artisti nonché autorevoli interpreti della musica italiana d’autore che spesso hanno intrecciato la loro carriera con quella del cantautore e compositore di Riposto.

“Secret Special Guests”

Della misteriosa identità dei “Secret Special Guests” aveva parlato, durante la presentazione alla stampa, lo stesso Battiato, deus ex machina di questa grande operazione dedicata alla musica italiana d’autore. E tra le sorprese di “Luce del Sud”, oltre ai Baustelle – con alcuni brani dell’album “L’amore e la Violenza” cui è dedicata l’omonima tournèe da mesi sold out nei teatri italiani – figura anche Franco Battiato che si esibirà per due serate: martedì e mercoledì.

Dopo il concerto del 1 agosto – dove figura da tempo in cartellone con Emma e Luca Madonia, – Battiato concederà un bis al pubblico di Milo mercoledì sera, 2 agosto, nella serata dedicata ad Arisa, Etta Scollo, Juri Camisasca e Vasco Brondi.

Stasera, lunedì 31 luglio, Luce del Sud apre i battenti alle 21.30 con Carmen Consoli e i suoi “echi di sirene”, seguiranno il pianista e compositore Roberto Cacciapaglia, il trionfatore di Sanremo Francesco Gabbani e due voci talentuose della musica italiana contemporanea che condividono i natali in Sicilia: la nissena Miele e la catanese Gabriella Grasso.

