L’Associazione Provinciale Cuochi Etnei conquista la “Coppa delle Associazioni” assegnata dalla Federazione Italiana Cuochi e si aggiudica così il primato nazionale 2016 per l’anno appena trascorso. La consegna dell’ambito premio è arrivata la sera del 3 aprile a Matera, durante la cena di gala conclusiva di Basilicata Food & Wine, l’evento FIC che celebra, come ogni anno, l’agroalimentare di eccellenza e la valorizzazione della cucina italiana.

A decretare il primato dell’Apce sulle altre associazioni provinciali è stata una commissione istituita dalla Federazione Italiana Cuochi e guidata dal responsabile istituzionale FIC, Giuseppe Casale, con i tre presidenti di Area: per il Nord, Giovanni Guadagno, per il Centro, Antonio Morelli, per il Sud, Pietro Montone. I quattro dirigenti hanno dovuto giudicare durante le settimane di selezione, le numerose Associazioni Provinciali di Cuochi FIC presenti in Italia e che si sono distinte sotto diversi aspetti: corsi di aggiornamento, attività professionali e conviviali, eventi di spessore, convegni, incontri tematici di approfondimento dell’alimentazione e della nutrizione, cene di gala, collaborazioni e protocolli d’intesa con Istituti alberghieri ed enti del proprio territorio, eventi di beneficenza con al primo posto sempre l’enogastronomia di qualità.

Dopo un attentissimo e scrupoloso esame, così, la scelta è andata sui Cuochi Etnei, che adesso non soltanto sono la terza associazione d’Italia per numero di iscritti, ma anche la prima in assoluto e come esempio da seguire.

“Sono davvero emozionato e felice per questo risultato raggiunto che appartiene a tutti i nostri associati e che è merito dell’intera squadra vulcanica che ho l’onore di rappresentare da sei anni, lunghi, intensi ed emozionanti, ed anche ricchi di sacrifici e di impegni” ha detto con viva soddisfazione il presidente provinciale Apce, Seby Sorbello, giunto in giornata a Matera e che ha fatto in tempo a festeggiare con i propri amici, colleghi e compagni di viaggio questa vittoria. A ritirare il premio, in rappresentanza dell’Associazione, sono stati i Cuochi Etnei Danilo De Feo, Angelo Scuderi e Angelo Raciti. La coppa delle associazioni è stata consegnata direttamente dalle mani del presidente nazionale FIC Rocco Pozzulo e dal presidente di commissione FIC Giuseppe Casale.