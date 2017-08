Chi non hai mai, anche solo per un attimo, sognato che il bancomat ci rilasciasse più soldi di quelli richiesti?

Il bancomat impazzito a Palermo

E’ quello che è successo a Palermo per alcune ore. Al centro commerciale Torre Grossa un bancomat è letteralmente impazzito, erogando più soldi di quelli che venivano richiesti dai clienti. Appena si è sparsa la voce, tantissima gente si è messa in fila per prelevare.

Molti sono riusciti ad approfittare della situazione, fin quando non è stata allertata la polizia. Tutti coloro che hanno utilizzato il bancomat saranno adesso rintracciati per effettuare delle verifiche ed eventualmente restituire ciò che hanno preso in più.