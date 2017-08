Cardellini, verzellini e verdoni, ieri mattina, al mercato di Ballarò di Palermo stavano per essere venduti. I carabinieri Forestali del Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare in collaborazione con i militari della Compagnia di Piazza Verdi, ieri mattina, ne hanno impedito la vendita, sequestrandoli per poi liberarli.

La denuncia

I carabinieri avrebbero, poi, denunciato un palermitano di 49 anni per detenzione di avifauna in condizioni incompatibili con la loro natura. Sono state circa 14 le gabbiette contenenti esemplari di fauna migratoria protetta sequestrate dai militari. Le specie sequestrate apparterrebbero al patrimonio indisponibile dello Stato, tra le più pregevoli e ricercae. Tutti gli esemplari sono stati liberati nel parco di Villa d’Orleans di Palermo.