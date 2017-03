PALERMO – “Ribadisco a tutta Italia che sono io il presidente del Palermo Calcio, e nessun altro. Zamparini voleva licenziare Lopez? Diciamo che non è facile sicuramente il distacco tra Zamparini e il Palermo. Forse si è fatta un po’ di confusione. Io dialogo con Zamparini, ma parlo con lui come parlo con tutti gli altri. Zamparini ha le sue opinioni, ma decido io. Diego Lopez fino a fine stagione, non si discute”.

E’ quanto ha dichiarato a Radio 24, Paul Baccaglini, neo presidente del Palermo. “Il mondo del calcio – aggiunge Baccaglini – ha tutta una serie di regole che finché non ci metti la faccia non puoi capire. Ho capito che c’è una voglia matta di fare scandalo e c’è una voglia di parlare di tutto fuorché di calcio”.

“Però – ha precisato il presidente del Palermo – a me fa piacere questa esposizione mediatica in tutto il mondo. Il pubblico di Palermo è straordinario, lo è stato anche a Udine ieri. Non so se tutti i calciatori del Palermo hanno capito il peso di questa maglia”.