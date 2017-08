Azione Universitaria boccia la candidatura del rettore Micari a Presidente della Regione. Secondo quanto dichiarato dal portovoce dell’Associazione universitaria, questa scelta dimostra che l’università viene intesa soltanto come trampolino di lancio per carriere politiche e ambizioni personali: esse nulla hanno a che vedere con gli studenti e l’università.

Il disinteresse per gli studenti

“Prendiamo atto – dichiara Marco Tronci Portavoce di AU Palermo – che da questo momento a capo dell’università non c’è più un rettore ma il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. A pochi giorni dall’inaugurazione dell’anno accademico, e a fronte dei numerosi problemi che affliggono l’ateneo, il nostro pensiero va ai numerosi studenti che ogni giorno devono far fronte ai disservizi che rendono unico, in Italia, il nostro ateneo. La sua candidatura e la sua intenzione di restare seduto sulla poltrona di rettore – continua Tronci – dimostrano il suo totale disinteresse nei confronti degli studenti e dell’università quanto la mancanza di rispetto per il ruolo che riveste. Per questo motivo Azione Universitaria chiede le dimissioni immediate e irrevocabili. Il rettore Micari si prepari da una stagione di contestazione”.