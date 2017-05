Si è svolto ieri a Catania il congresso provinciale di Azione Universitaria che ha visto la nutrita partecipazione dei militanti e dirigenti del movimento universitario per definire quelle che sono le linee guida per il futuro. Dopo un’intensa giornata di dibattiti e interventi è stato nominato, con voto unanime, presidente provinciale di Azione Universitaria Antonio Scollo.

Chi è Antonio Scollo

Scollo, ventiduenne trecastagnese, è consigliere del Comitato per lo Sport dell’Università di Catania e studente di Scienze della Formazione nel corso di Scienze e Tecniche Psicologiche.

“Sono davvero emozionato – dichiara Scollo – quando un gruppo intero ti manifesta fiducia in modo così compatto e convinto, è quasi impossibile tirarsi indietro. Fino a quattro mesi fa non avrei mai immaginato di poter ricoprire questo ruolo, ho sempre lavorato per il bene del gruppo, senza chiedere nulla in cambio, mettendo sempre passione in ciò che faccio. Con grande orgoglio posso affermare che il lavoro costante ricambia sempre, ed è per questo che ho deciso di mettermi in gioco, per quel simbolo per il quale ho tanto lottato, dalla mia prima battaglia all’università. Adesso ci aspetta tanto lavoro da fare, non solo per il mero sindacalismo studentesco, ma per cercare di rendere la politica universitaria la palestra di vita di una futura classe dirigente, che oggi rappresenta una grande comunità studentesca, domani una grande comunità della nostra società”.

Alessio Sequenzia vice presidente

Antonio Scollo come primo atto da presidente ha nominato come suo vice Alessio Sequenzia: “Ringrazio per la fiducia accordatami, lavorerò con passione ed entusiasmo per confermare la costante crescita di Azione Universitaria nel mondo universitario”.

Gli auguri di Salvo Pogliese

Un augurio di buon lavoro a Scollo è espresso anche dall’on. Salvo Pogliese , europarlamentare di Forza Italia, e dall’on. Basilio Catanoso, deputato nazionale di Forza Italia: “Il mondo universitario ha sempre costituito una colonna portate della nostra Comunità umana e politica, e grazie a giovani preparati e capaci come Antonio Scollo siamo certi che lo sarà ancora per tanti anni sempre battendosi a fianco degli studenti universitari per la tutela dei loro diritti”.