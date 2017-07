Un’immensa passione al di là del tempo. Il “veterano” Salvatore Patamia, infatti, sarà al via della 33ª Val d’Anapo Sortino, gara valida per il Campionato Siciliano Velocità Salita Autostoriche, in programma il prossimo fine settimana nel Siracusano.

L’esperto portacolori della scuderia Island Motorsport, già tra i protagonisti delle edizioni del 1970 e del 1972 della classica cronoscalata isolana, oggi come allora sarà sempre alla guida della Porsche 911 ma preparata, per l’occasione, dal team Balletti e gestita dalla SPM. Per il gentleman driver reggino si tratterà della seconda uscita stagionale, dopo essersi già messo in luce al titolato Trofeo Scarfiotti, lo scorso maggio, ben archiviato con una vittoria nella competitiva classe GTS oltre 2500cc.

La manifestazione

«Di fatto, mi toccherà ‘battezzare’ la vettura, appena uscita dall’officina – ha scherzato Patamia alla vigilia – Si tratta del medesimo mezzo con il quale, nel 2015, sono rientrato ufficialmente nelle competizioni dopo una pausa ultratrentennale, disputando la ‘Monti Iblei’ e il ‘Reventino’. Rispetto agli anni Settanta, il percorso ha, fondamentalmente, mantenuto le sue peculiarità. Solo accorciato di circa 300 metri e decisamente migliorato nell’asfalto. Vedremo… ».

La manifestazione entrerà nel vivo sabato 22 luglio con la disputa di due turni di prove cronometrate, lungo gli impegnativi 5700 metri del tracciato. La domenica successiva, si farà sul serio con le due manche ufficiali che delineeranno la classifica finale.