CASTREZZATO (BS) – In virtù di una strategia di gara, pressoché, ineccepibile e di una straordinaria rimonta, l’equipaggio della scuderia Island Motorsport formato da “Apache Jr”, alias Michele Merendino, e Giuseppe Guttadauro, scattando dalla seconda fila della griglia di partenza, ha conquistato la vittoria nel 2° Raggruppamento (modelli prodotti dal 1966 al 1975) spuntando, altresì, il miglior riscontro cronometrico assoluto, una volta archiviato il secondo appuntamento del Campionato Italiano Pista Autostoriche, andato in scena presso l’autodromo di Franciacorta.

Così, l’affiatato binomio palermitano, grazie al programma sportivo coordinato dalla Tempo s.r.l. e alternandosi sempre alla guida della competitiva Porsche 911 Carrera Rs curata dal team Guagliardo, ha fatto il paio con il successo ottenuto, ai primi di aprile, al Mugello, già teatro del round inaugurale della serie tricolore, consolidando la leadership provvisoria nella classifica di categoria.

Nel medesimo gruppo, fine settimana decisamente travagliato, invece, per gli altri portacolori del sodalizio siciliano Francesco Fontana e Salvatore Limuti che, su Bmw 2002 TII, sono comunque riusciti a centrare la terza piazza in classe TC2000, nonostante abbiano affrontato i tre giri conclusivi della competizione privi del pneumatico anteriore sinistro per dechappamento (distacco del battistrada dal corpo gomma).

Classifica finale 2° Raggruppamento