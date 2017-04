Domenica 9 Aprile 2017, avrà luogo la manifestazione ” Palermo ……tra

cultura e tradizione” – “5° Raduno con sfilata ed esposizione auto e

moto d’epoca “, con il seguente programma in allegato:

Nel corso di questa Consiliatura la II^ Circoscrizione ha instaurato

un rapporto di collaborazione con l’Associazione Sportiva

Dilettantistica “FIAT 500 Club Sicilia”’ finalizzato alla

valorizzazione del patrimonio socio-turistico-culturale del

territorio attraverso la realizzazione di diverse manifestazioni tra

cui “Carnevale Solidale in 500” nel 2014 e “Babbo Natale in 500” nel

2015 con il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato e

Culturali della II^ Circoscrizione.

Domani è previsto il “5° Raduno di auto e moto d’epoca” con relativo

corteo che sfilerà per le vie della II^ Circoscrizione.

Esso avrà inizio in via Messina Marine al fine di valorizzare la Costa Sud e per sottolineare l’impegno comune per la rinascita del litorale di cui oggi alcuni tratti sono ritornati ad essere fruibili alla cittadinanza e si concluderà, come da programma sopraindicato,

nella stessa mattinata in Piazza Ponte dell’Ammiraglio, fino a qualche tempo fa area degradata e carente di servizi ed oggi invece, risorsa unica del patrimonio mondiale Unesco in cui la Città di Palermo risulta iscritta .

All’evento, patrocinato dal Comune e dalla II^ Circoscrizione, saranno presenti il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Presidente II^ Circoscrizione Antonio Tomaselli e la Fondazione Unesco Sicilia.