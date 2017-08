Un’auto ha preso fuoco, nel cuore della notte, a Belpasso.

L’incendio in pieno centro

Si tratta di una Peugeot 306, che era stata parcheggiata in via XIV traversa, in pieno centro. Attorno all’auto c’erano delle sterpaglie. Poco distante si trova un complesso residenziale con delle villette a schiera. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti nella notte.

Si ipotizza atto doloso

Non si esclude che si sia trattato di un atto doloso. L’auto, che pare essere di proprietà di un uomo con precedenti penali, era senza batteria. Secondo quanto hanno riferito alcuni residenti, l’incendio sarebbe partito dall’interno della vettura. Se ciò venisse confermato dai rilevamenti degli inquirenti, potrebbe confermare che si tratti di un atto doloso