Riceviamo e pubblichiamo la nota del direttivo di Confcommercio Misterbianco in merito alla delibera del 30/03/2017 del consiglio comunale di Misterbianco sull’aumento dell’aliquota IRPEF.

Apprendiamo con stupore che i cittadini misterbianchesi si ritroveranno un aumento dell’aliquota IRPEF attraverso la delibera favorevolmente votata nella seduta del consiglio comunale del 30/03/2017.

Non entrando nei meriti sull’opportunità del provvedimento, sugli equilibri politici, maggioranze ed opposizioni, e sulla imminente campagna elettorale, Confcommercio Misterbianco non può che contestare (così come fa ormai da troppo tempo) l’introduzione dell’ennesimo “balzello” voluto dall’ attuale Amministrazione Comunale ai danni di cittadini e famiglie. Ricordiamo alla politica tutta che i cittadini misterbianchesi subiscono un’imposizione fiscale comunale arrivata ai massimi e sono stufi di essere trattati come dei bancomat da azzerare.

Il Direttivo della Confcommercio di Misterbianco