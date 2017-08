472 aziende siciliane finanziate

Sono 472 le imprese le imprese che verranno finanziate dal bando dell’assessorato alle Attività produttive e che saranno elencate sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive in una preinformazione. Sono arrivati progetti per 33.728.249,10 milioni di euro a fronte della dotazione dell’avviso di euro 27.951.951,10

milioni, “differenza che pensiamo di recuperare come overbooking visto il successo dei primi bandi a sportello, ormai pubblicati o di prossima pubblicazione”.

A darne notizia è l’assessore regionale Mariella Lo Bello, che aggiunge: “Abbiamo seguito una procedura trasparente, veloce e, per questo, utile e necessaria. Così il primo bando è stato un successo. Erano gli ultimi mesi del 2016 quando abbiamo pensato alle procedure più snelle, più trasparenti e più veloci per dare alle imprese i servizi di cui avevano

bisogno”.

“Nell’agosto del 2016 – prosegue l’assessore regionale – abbiamo aperto la prima finestra per valutare le imprese da collocare all’interno del Catalogo di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle aziende siciliane: un elenco di servizi e fornitori il cui costo sarebbe stato per le aziende quasi sempre totalmente a fondo perduto”.

“Stiamo accelerando lo sviluppo della Sicilia, – afferma il presidente Crocetta – determinando lavoro per le imprese e i disoccupati. Col nostro governo i fondi europei non tornano a Bruxelles, mna vengono spesi in Sicilia.

La Sicilia comincia a crescere. Dobbiamo fare di più e insieme ce la faremo”.