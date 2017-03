E’ l’azzurro il colore del mese di marzo per il Cus Palermo. Sono sei gli atleti giallorossoneri convocati in Nazionale per i raduni FIDAL che verranno svolti in ognuno dei settori dell’Atletica Leggera tricolore. Considerando anche l’ottima prova di Isidoro Mascali nei Lanci, i cussini in azzurro sono sette, un grandissimo risultato per il settore tecnico dell’Atletica di Via Altofonte, capace di eccellere in ognuno dei settori di questo meraviglioso Sport.

VELOCITA’ – Alice Mangione, Chiara Torrisi e Federico Ragunì parteciperanno, dal 12 al 18 marzo a Formia, al raduno della velocità azzurra. Un ottimo segnale per i tre atleti cussini, ognuno col proprio momento, le proprie motivazioni e percorso. Francesco Siracusa e Saro Cannavò accompagneranno rispettivamente, Alice e Chiara, dato che, solo nella Velocità, la chiamata è rivolta anche ai tecnici. Se per la Torrisi questa convocazione è la conferma dell’ottimo momento di forma, per la Mangione e Ragunì le motivazioni si spostano maggiormente sul versante riscatto. L’atleta etneo, infatti, ha il fuoco della determinazione negli occhi dopo i fatti degli Indoor di Ancona. Il talento di Niscemi, invece, in nettissima ripresa vuole tornare a stupire. Per tutti e tre la chiamata non poteva arrivare in un momento migliore. Un trampolino di lancio.



MEZZOFONDO – Ala ed Osama Zoghlami tornano a vestire la maglia azzurra in occasione del Raduno FIDAL del Mezzofondo, in programma a Grosseto, dal 17 al 25 marzo. Questo inizio di 2017 per loro ha segnato una tappa importante. Il lavoro svolto in sede di preparazione sta dando i frutti sperati e per i grandi appuntamenti ai quali sarà chiamato il Cus Palermo questa è una grande notizia. Sia per Osama, che superati i problemi fisici vede la propria condizione crescere giorno dopo giorno, che per Ala. Un piccolo guaio muscolare poteva scalfire il suo morale dopo i grandi segnali forniti in preparazione, ma questa chiamata sin da subito fornisce anche a loro un’immensa iniezione di fiducia.

SALTI – La parola riscatto è chiave anche per Antonino Trio. Il talento messinese, dal 19 al 25 marzo a Formia, farà parte del fondamentale momento di confronto che riguarda anche le specialità dei Salti. Questa potrebbe essere la stagione della grande reazione per lui ed anche in questo caso di motivazioni ce ne sono tante. Un modo per dimostrare un attaccamento alla maglia che potrebbe giocare un ruolo decisivo per la propria crescita, sportiva e personale.

I raduni sono dei fondamentali di confronto, tra atleta ed atleta e fra i tecnici. Ognuno arriva a questi appuntamenti con un proprio percorso e metodo di lavoro ed in ottica azzurra tentare di far convergere l’operato di tecnici e talenti, a tutte le latitudini del paese, è il grande obiettivo FIDAL.

Per il Cus Palermo queste sono grandi notizie, che confermano quanto di buono quotidianamente viene svolto dai propri tecnici. I loro sacrifici e la loro competenza permettono a questi ragazzi, sin dalla tenera età, di avere un sogno. E per chi vuole sognare, nella nostra terra, con l’Atletica Leggera in testa, non ci sono società e luogo migliori del Cus Palermo.

