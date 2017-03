“La cultura è un ornamento nella buona sorte, ma un rifugio nelle avversità!”.

Lo diceva Aristotele e lo hanno ben chiaro tutti i ragazzi di ATLAS che, durante la domenica del 2 Aprile stanno organizzando in molte città d’Italia l’AtlasDay, che in rete è già diventato un hashtag e un invito, condiviso anche da Pio & Amedeo de Le Iene.

Durante l’AtlasDay, lanciato da Catania e organizzato in contemporanea anche a Milano, Venezia, Milazzo, Messina e Palermo, si svolgeranno le più svariate attività: ad esempio a Milano sono in programma dei flashmob in Piazza Duomo, a Venezia gli studenti dell’Accademia di Belle Arti stanno organizzando alcune attività per avvicinare turisti e passanti ai musei aperti gratuitamente in occasione della giornata, mentre a Catania è già in programma una ripulitura della scogliera del Lungomare, sempre più maltrattata da tanti incivili, e così anche a Messina e Palermo, mentre a Milazzo un concerto andrà a donare fondi per l’assistenza di ragazzi affetti da sindrome di Down.

Avere a cuore le proprie città, ripulirle ove necessario, avvicinarle alla cultura e non renderle “monotone” è, per i ragazzi di Atlas, un elemento fondamentale nella mente di ogni giovane che si ritenga tale, ma anche -e soprattutto!- di ogni cittadino.

La buona politica nasce dalle buone azioni e quella dell’AtlasDay è finora una delle azioni più importanti che stiamo realizzando.

Qui i link di riferimento con tutte le info necessarie.

Evento e programma città per città: https://goo.gl/D2cO6x

La ‘call to action’ di Pio&Amedeo: https://www.facebook.com/atlasorg/videos/1219069518191108/