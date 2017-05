L’appuntamento è per sabato 6 maggio quando all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo si terrà una vera e propria asta degli oggetti smarriti.

Capita a molti viaggiatori di dimenticarsi oggetti, più o meno preziosi, negli aeroporti. Ogni oggetto verrà battuto nel deposito della Gesap. Chiunque potrà partecipare all’asta indetta presso lo scalo del capoluogo siciliano.

Alle 9.30 gli interessati potranno osservare ed esaminare gli oggetti per poi effettuare eventuali offerte a partire dalle 10. Le cose vendute nel magazzino Gesap, a Palermo, non sono altro che oggetti smarriti negli ultimi tre anni nell’aeroporto Falcone-Borsellino.

Le modalità

Si prevede una grossa partecipazione. Gli oggetti dovranno essere pagati in contanti fino a tremila euro, con la carta di credito o con assegno circolare se il prezzo è superiore. Si potranno acquistare caschi, bastoni, pc, orologi, portachiavi, una stampella ed anche preziosi.

Da un sondaggio è emerso che una persona su tre ha lasciato, almeno una volta, un effetto personale in aereo. Tra le cose più dimenticate ci sarebbero smartphone, libri e giornali. Ogni compagnia aerea segue una determinata politica in materia, quindi ogni viaggiatore dovrebbe avere premura di scoprire preventivamente come reclamare eventuali oggetti smarriti e, quindi, evitare situazioni di panico estremo.

Cosa fare se si dimentica qualcosa

La prima cosa da fare quando si dimentica un oggetto in aeroporto è recarsi all’ufficio informazioni oppure al servizio bagagli. Un’altra opzione è chiamare il servizio clienti della compagnia aerea. Chi è fortunato potrebbe essere ricontattato a stretto giro dal personale di bordo.