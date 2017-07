Passaggio di consegne al vertice del turismo Confesercenti: Vittorio Messina assume la presidenza di Assoturismo, la verticale di categoria che riunisce le imprese del settore iscritte alla confederazione.

Chi è Vittorio Messina

Messina, imprenditore della ricettività, Presidente di Confesercenti Sicilia e Vice Presidente nazionale della Confederazione, succede a Claudio Albonetti, che continuerà il suo impegno come dirigente dell’associazione.

“Dopo un lungo periodo di lavoro, molto appagante sotto tutti i punti di vista, passo volentieri le consegne al nuovo Presidente responsabile” spiega Albonetti.

“Lo faccio con grande soddisfazione perché si tratta di un collega imprenditore molto esperto del settore, che sicuramente saprà dare un grande impulso all’associazione. Sapendo di poter contare sul mio completo appoggio, in questa fase di transizione ma anche nel futuro”.

“È con soddisfazione che ricevo questo incarico – dichiara il neo-presidente di Assoturismo Vittorio Messina – consapevole della centralità che il settore turistico riveste non solo per il sistema delle PMI italiane, ma anche per la crescita del Paese. Soprattutto in questa fase, in cui molti comparti tradizionali di attività non sono ancora riusciti a superare pienamente la crisi. Il turismo italiano ha grandi potenzialità, ed ha di fronte a sé buone opportunità ma anche alcune importanti sfide da affrontare. Per questo, come Assoturismo, ci impegneremo al massimo per far sì che la politica crei le condizioni necessarie alle imprese per svilupparsi”.