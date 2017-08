L’Assemblea Territoriale Idrica, guidata dal vice presidente Patrizio

Cinque, sindaco di Bagheria, e su proposta dello stesso, ha confermato

alla unanimità Leoluca Orlando come Presidente, già presidente e

recentemente rieletto sindaco di Palermo e sindaco della Città

Metropolitana di Palermo.

Il direttivo

Sono stati eletti componenti del direttivo: il sindaco di Piana degli

Albanesi Rosario Petra, il sindaco di Caltavuturo Domenico Giannopolo, il

sindaco di Ventimiglia di Sicilia Antonio Rini, il sindaco di Misilmeri

Rosalia Stadarelli, il sindaco di Prizzi Luigi Vallone e il sindaco di

Carini Giuseppe Monteleone.

Con riferimento alla richiesta del Comune di Cefalù di procedere ad

adottare una determinazione dell’ATI in ordine ad aspetti gestionali del

servizio idrico nella città di Cefalù, l’Ati all’unanimità, con il solo

voto contrario e messo a verbale, del sindaco di Cefalù, ha deliberato che

allo stato attuale non può assumere alcuna determinazione in materia di

gestioni transitorie, poiché nelle more di attuazione dell’art 3 comma 3

lett f della lr 19/2015 non ha alcuna competenza in tal senso.

“L’Assemblea Territoriale Idrica – dichiarano il Presidente Orlando e il

vice presidente Cinque – prende atto che la gestione del servizio idrico è

svolta dal Comune di Cefalù, titolare delle reti, così come si verifica in

numerosissimi comuni della Sicilia e nella maggioranza dei Comuni della ex

provincia di Palermo, e così come recentemente statuito dalla legge

regionale 16/2017 art 4 per tutti i comuni ex EAS.

“È evidente – concludono Orlando e Cinque – che sino alla definizione del

periodo transitorio, il comune di Cefalù, proprietario delle reti e

gestore del servizio, dovrà farsi carico degli oneri conseguenti, che

peraltro risultano fortemente maggiorati per l’esistenza di un contratto

di potabilizzazione particolarmente oneroso che non sembra sia stato

rescisso”.