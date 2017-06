Rapina sventata in banca a Misilmeri, in manette tre persone. I carabinieri hanno arrestato per il reato di rapina: Luca Biuso, nato a Palermo, classe 1991; Michele Silvio Loddo, classe 1997; Salvatore Saluto, classe 1992.

I tre, con volto travisato da passamontagna e cappellini, armati di taglierini si sono introdotti presso l’istituto di credito sito in piazza Comitato 1860 per una rapina.

Una volta all’interno, i malviventi hanno minacciato il direttore della filiale e si sono fatti consegnare due sacchi contenenti 4.000,00 euro in monete.

Ostaggio di 45 anni

Prima di fuggire hanno preso in ostaggio un 45enne presente all’interno della filiale per cercare di coprirsi la fuga, ma una volta all’esterno il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio ed ha consentito di bloccare i tre che, hanno cercato nonostante tutto di scappare a piedi per le vie limitrofe.

Il denaro è stato recuperato e restituito all’istituto di credito. Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale “Cavallacci ” di Termini Imerese.