Rompono i finestrini delle auto in sosta al semaforo e rubano tutto quello che capita prima che scatti il verde.

Accade a Palermo, dove tre malviventi avrebbero preso d’assalto stamattina alcuni automobilisti in coda tra via delle Alpi e via Principe di Paternò.

Un vero e proprio assalto in stile venezuelano. Nella capitale di quel paese, infatti, gli automobilisti non si fermano ai semafori proprio per evitare di rimanere preda di questi assalti.

Il racconto

Secondo il racconto dei malcapitati, in due erano a bordo di un ciclomotore e uno a piedi. Mentre l’automobilista a bordo di una smart guardava cosa stessero facendo i due in ciclomotore il terzo complice a piedi con un martello mandava in frantumi il finestrino della vettura per rubare uno zaino.

Dopo il colpo, i banditi proseguivano la loro azione tentando di mandare in frantumi anche i finestrini delle altre auto per completare i furti alle auto in attesa del semaforo.

Alcuni automobilisti impauriti sono scappati in auto anche con il rosso, rischiando un incidente. C’è stato anche un piccolo inseguimento con i rapinatori che tentavano di raggiungere le auto in fuga per completare danneggiamento e furto.