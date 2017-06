Arriva uno scatto di Asia Nuccetelli sul social ed è subito gossip. La foto diventa virale, la 20enne è irriconoscibile.

I fan scrivono: “Sei mostruosa”

Un follower scrive: “Irriconoscibile, fattelo un altro ritocco. Sembri una barbie”

È stato destabilizzante per i fan vedere la Nuccetelli in questo stato dopo averla vista nella Casa del GF Vip.

Asia non rimane in silenzio, replica: “Ragazzi io cancello solamente i commenti proveniente da account finti, se volete fare i vostri insulti abbiate il coraggio di farli dal vostro vero profilo con nome e cognome! Ogni account finto sul mio profilo ha vita breve, viene immediatamente bloccato. Se mi insultate dal vostro profilo fate pure! Detto ciò, sono felice che tante persone siano così mature e intelligenti e sopratutto serene con loro stesse tanto da dire, ma ognuno è libero! Se non fai del male a nessuno che interessa a voi?”.