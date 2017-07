L’Associazione culturale Gammazita, in collaborazione con FCE Metropolitana di Catania e il Comune di Catania – Assessorato ai Saperi e alla Bellezza Condivisa, dà il via alla Campagna di Autofinanziamento del Festival Ursino Buskers partendo dal basso che più in basso non si può: da dentro le stazioni e dai treni in corsa della Metropolitana. Due giorni di performance itineranti in cui le parole d’ordine saranno: Cambia le regole del gioco: parti dal basso, promuovi la mobilità sostenibile e sostieni Ursino Buskers Festival 2017!

La metropolitana di Catania al centro delle attività degli artisti

«La metropolitana, in tutto il mondo, è da sempre sinonimo di arti di strada, le sue stazioni pullulano di musicisti, attori, performer che intrattengono i passanti sorprendendoli con tutto il loro talento. E se la nostra metropolitana è ancora troppo “nuova” per esser frequentata da buskers in cerca di pubblico, ci pensiamo noi a riempirla di colori, arti, giochi e magia con gli Artisti Metropolitani di Ursino Buskers».

Il programma

L’appuntamento è per venerdì 14 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e sabato 15 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, gli artisti metropolitani dell’Associazione culturale Gammazita daranno vita a spettacolari performance all’interno delle stazioni della Metropolitana di Catania e a bordo dei treni in corsa.

La campagna di crowdfunding

L’iniziativa ha lo scopo di lanciare la campagna di crowdfunding, indetta sulla piattaforma digitale “Produzioni dal Basso” (http://sostieni.link/15386) per sostenere la realizzazione della quarta edizione del Festival Internazionale di Arti di Strada “Ursino Buskers” che si terrà nel quartiere del Castello Ursino il 15, 16 e 17 settembre 2017, ma anche per sensibilizzare i catanesi sulle tematiche della mobilità sostenibile e l’utilizzo della metropolitana in città.

«Le logiche dell’associazionismo non si basano sul profitto commerciale, ma puntano alla crescita sociale della città in cui si opera, ecco perché quando ci guardiamo in tasca troviamo tantissime gratificazioni ma pochi spiccioli. Capite bene che un Festival come Ursino Buskers, anche se sostenuto da tanti artisti e volontari e realizzato in totale economia, ha un bel costo sia in termini di fatica che di investimenti, soprattutto per una piccola ed iperattiva Associazione come la nostra», afferma Manola Micalizzi, presidente dell’Ass. Gammazita.

«Per il momento – aggiunge la presidente di Gammazita – non possiamo contare su alcun contributo istituzionale poiché non sappiamo se il Comune di Catania patrocinerà il Festival e, anche se fosse accordato il patrocinio richiesto, ci permetterebbe solo di coprire una piccolissima parte dei costi che dobbiamo affrontare. Ursino Buskers esiste solo e perché tanti catanesi credono in questo Festival, lo sostengono e lo rendono possibile, quindi pure per il 2017 abbiamo bisogno di voi!».

La due giorni di eventi si concluderà venerdì 14 luglio di fronte la stazione Stesicoro dalle 19.00 alle 20.00 con i ballerini di Sicilyinswing, mentre sabato 15 luglio dalle ore 19:30 alle 20:30 con uno spettacolo di Giocoleria e Fire Show nel piazzale antistante la stazione metropolitana Giovanni XXIII.

I protagonisti

Ecco tutti gli artisti metropolitani: la Scuola Popolare di Percussioni “Sambazita” diretta da Manola Micalizzi, la Compagnia di Commedia dell’Arte di Marzia Ciulla, la Scuola di danza Sicilyinswing, il cantautore Paolo Miano, il duo Bejia Flor, la Compagnia Calze Braghe, i musicisti Pasqualino Cacciola, Elisa Messina e Marta Famoso, la band Giringiro, i giocolieri Nico, Damò, Flo, Mic e tanti altri ancora.

Ogni contributo, piccolo o grande che sia, servirà a trasformare 15.000 mt quadri di centro storico in un luogo magico da vivere gratuitamente per tre giorni e a creare una quarta edizione che superi ogni aspettativa.