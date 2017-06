Connubio arte e rifiuti. L’affermazione di un street artist portoghese, Francisco De Pàjaro, che della spazzatura abbandonata per strada ha fatto strumento d’ispirazione per la sua espressione artistica giungendo a conquistarsi un posto alla West Bank, galleria d’arte contemporanea di Notting Hill, a Londra, viene presa ad esempio dalla delegazione siciliana dell’associazione Ambientalista Marevivo per organizzare l’originale concorso che si svilupperà dal 3 al 7 luglio presso l’Oasi Marevivo, nel piccolo borgo marino di Eraclea Minoa (AG).

Concorso “Marine Litter Art”

Il concorso intitolato “Marine Litter Art” a seguito di un bando pubblicato dall’associazione, ha visto la partecipazione di 21 concorrenti che amano cimentarsi nell’arte utilizzando come materiali di composizione proprio i rifiuti.

Quasi a voler dare una nuova vita a tutto ciò che si butta, un nuovo ciclo d’esistenza che fa assurgere un bene senza più valore a bene artistico e di pregio. La materia viene posta al centro del dibattito per educare la comunità allo smaltimento dei rifiuti e a trovare tutte le forme possibili per frenare l’ipercosumismo e la mole di rifiuti che viene prodotta e che costituisce uno dei più preoccupanti problemi dell’era attuale.

Art Trash come movimento culturale

L’Art Trash è divenuta negli ultimi anni un vero e proprio movimento culturale, che viene sposato da chi ha a cuore l’ambiente e che vede questo tipo di arte come strumento risolutivo di una nuova esigenza sociale che rivede e riconsidera in modo diverso il concetto di rifiuto.

Per un bene non c’è più un inizio ne’ una fine, ma una continua trasformazione che proprio nell’arte può trovare la sua espressione migliore e col passare degli anni il bene trasformato può aumentare di valore per effetto dello scandire del tempo, così come accade per molte delle cose delle quali amiamo circondarci.

I partecipanti giungono da tutta Italia, da Roma a Pescara, da Firenze a Trevignano e anche da diversi luoghi della Sicilia, con un curriculum che ne distingue le capacità professionali nel campo della Trash Art.

Un laboratorio a cielo aperto

Il loro laboratorio sarà strutturato a cielo aperto, immersi tra l’azzurro cristallino del mare agrigentino e il verde dei boschi che delimitano le spiagge delle località di Bovo Marina ed Eraclea Minoa, tra i comuni di Montallegro e Cattolica Eraclea. Perché è proprio qui che sorge ed opera l’Oasi naturale gestita dall’Associazione Ambientalista Marevivo, inaugurata nel 2007, ristrutturata quest’anno e divenuta meta di centinaia di scolaresche che organizzano escursioni a tutto tondo con la natura.

I materiali saranno quelli raccolti dalla pulizia della spiaggia

Qui i partecipanti lavoreranno i materiali che comporranno le loro opere. I materiali saranno quelli raccolti nella prima giornata d’arrivo sul posto, a seguito di una pulizia della spiaggia prospiciente la Foce del Fiume Platani, che faranno a fianco dei volontari di Marevivo. La ricerca dei materiali avverrà tra mare e fiume, perché proprio quest’ultimo nel suo cammino trascina sulla spiaggia e in mare tutto quanto l’uomo abbandona lungo il suo percorso.

E’ lì che si può trovare di tutto: bombole arruginite, frigoriferi dismessi, plastica, ferro, copertoni…..una vera ricchezza per chi, come i partecipanti al concorso, riesce a trasformare in bellezza tutto ciò che inquina e deturpa!

La scelta cadrà sul materiale che meglio esprimerà il loro talento e il messaggio che vorranno lasciare sul tema dello smaltimento dei rifiuti.

Opere d’arte con i ceppi rimasti dopo un incendio doloso

E poi ci saranno alcuni artisti che si fermeranno nel bosco di Bovo Marina, colpito l’anno scorso da un rovinoso incendio doloso e che oggi mostra come spettri i pini e gli eucalipti che prima coloravano di verde lo spazio che separava il mare e la spiaggia dai bellissimi promontori di falesia sussistenti quella parte di costa.

Marevivo è riuscita ad ottenere l’autorizzazione a creare con i ceppi ormai rinsecchiti, delle opere artistiche; ed è qui che si esprimerà il talento di alcuni partecipanti.

L’obiettivo è trasformare un luogo che la mano umana ha quasi distrutto in un percorso creativo e d’attrazione per chi vive o visita questi luoghi, perchè possa divenire spazio d’incontro per qualunque altro artista capace e di talento che voglia lasciare una sua traccia o una sua opera e arricchire sempre di più il bosco.

Premiazione il 7 luglio nell’Oasi Marevivo ad Eraclea Minoa

La premiazione dei concorrenti delle due aree di concorso che si aggiudicheranno i primi posti nella classifica decisa dalla giuria, avrà luogo venerdì 7 luglio alle ore 18.00 presso la struttura dell’Oasi Marevivo ad Eraclea Minoa.

Il concorso è stato realizzato nell’ambito del progetto Open Beach finanziato dal PAC Giovani No-Profit del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, , vede la collaborazione della società Catanzaro Costruzioni e dell’Associazione “Atelier Artis” ed il patrocinio dei Comuni di Cattolica Eraclea, Montallegro e Siculiana e del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Sicilia– Ufficio di Agrigento, dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.