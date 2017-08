“Il Partito democratico e il suo fallimentare governo hanno dato anche oggi una pessima immagine, non riuscendo a garantire la presenza in aula dei loro deputati e impedendo di fatto la votazione di alcune norme necessarie per affrontare le numerose emergenze siciliane, quali il cosiddetto collegato, l’assestamento di bilancio, il rendiconto 2016 e la legge sulle province”.

“Maggioranza irresponsabile”

Lo dichiara Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all’ARS, che aggiunge: “Purtroppo è veramente imbarazzante vedere come ben sette deputati del PD siano in congedo, cioè anzitempo in vacanza, quando l’opposizione è invece sempre in aula, e solo grazie alla sua presenza è stata possibile l’approvazione di alcune norme”.

“Ennesima perdita di tempo, dunque, dovuta all’irresponsabilità della maggioranza. Ciò che più saltà più agli occhi, in una circostanza tanto delicata, è la prolungata e reiterata assenza del presidente Crocetta, che continua a pensare a tutto tranne che alla Sicilia. Sono certo – conclude Falcone – che il prossimo novembre i siciliani sapranno mettere la parola fine a questa drammatica agonia”.