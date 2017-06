Un appello al senso di responsabilità per assicurare la presenza in Aula dei deputati e consentire, quindi, un iter spedito per l’approvazione delle norme contenute nel collegato alla Finanziaria. Lo ha rivolto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, ai capigruppo di maggioranza e opposizione, nel corso della seduta odierna a Sala d’Ercole, nella quale è stata avviata la discussione del disegno di legge.

Stralciati 10 articoli

Stralciati 10 articoli sui quali le Commissioni di merito avevano espresso parere contrario e altri 8 sulla base della decisione della Conferenza dei capigruppo. Per altre 24 norme, invece, si attende il parere della IV Commissione legislativa. L’Aula tornerà a riunirsi martedì 27 alle ore 16.