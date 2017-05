La Spirulina è un integratore alimentare straordinario che arriva da una storia molto antica. Già le civiltà precolombiane ne facevano uso, gli Atztechi la definirono il cibo degli Dei. Per le sue proprietà energizzanti e in Africa è largamente utilizzato dove l’emergenza nutrizionale è questione di vita o di morte.

Cosa contiene

Resterete di stucco nel sapere quante sostanze contiene. Tre volte le proteine della carne, quarantacinque volte il ferro degli spinaci, nove volte il calcio del latte e una serie di vitamine, sali minerali.

Omega 3, Omega 6 e antiossidanti. L’alga Spirulina per qualità nutrizionali e sostenibilità è l’alimento del futuro, o almeno è così lo ha definito la FAO nel 2008. Contiene acidi grassi essenziali come l’acido γ-linolenico (GLA) della serie Omega-6, un grasso che ha importanti implicazioni sulla salute umana. Essendo il precursore di molecole coinvolte nei processi di regolazione dello stato infiammatorio e del sistema immunitario, possiede elevate quantità di viamina B1, B2 e B3. Contiene elevate quantità di ferro, facilmente assimilabile dall’organismo, calcio e magnesio. La Spirulina è un’alga povera di iodio e sodio, non arrecando in tal modo disturbi a chi segue una dieta iposodica. Fornisce inoltre moltissimi oligoelementi tra i quali manganese, cromo, rame, zinco e selenio.

Cos’è

Si tratta una microalga di acqua dolce di colore verde-blu che cresce spontaneamente in Centroamerica. Ma anche nei laghi africani di origine vulcanica, dove c’è la necessaria luce, alcalinità e alta temperatura dell’acqua. Coltivata ai fini commerciali soprattutto in Asia è un cibo estremamente sostenibile e molto nutriente che potrebbe venire incontro alle esigenze future di un pianeta con tante persone e poche risorse.

Per ottenere la stessa quantità di proteine nella carne infatti serve un utilizzo di acqua cinquanta volte superiore e ogni chilogrammo di spirulina prodotta ne cattura due di anidride carbonica nell’atmosfera.

La spirulina viene utilizzata soprattutto in pillole e in polvere come integratore alimentare adatto a chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano o a chi fa sport.

In Europa la Spirulina viene prodotta nei paesi del sud del continente. Visto che nei freddi paesi nordeuropei il riscaldamento artificiale dell’ambiente, indispensabile per la produzione, renderebbe la coltivazione non sostenibile a livello economico.

In Puglia, dal 2012, una startup che si chiama ApuliaKundi coltiva e produce l’alga Spirulina, prima solo per scopi scientifici oggi anche per il commercio.

Altri utilizzi

“Sicuramente nella cosmesi visto che ha proprietà emolienti e idratanti, poi la Spirulina contiene la ficocianina, l’unico colorante blu naturale. Ma di alghe si sentirà parlare sempre di più anche nel campo della depurazione delle acque e del biodisel”.

Gli effetti benefici della spirulina riguardano anche il settore estetico. Questa microalga è particolarmente consigliata per trattamenti viso idratanti, per pelli sensibili, trattamenti anti-età, illuminanti, tonificanti e rassodanti corpo.

La spirulina contiene una combinazione unica e bilanciata di sostanze che sono essenziali per una buona salute della pelle. Proteine ricche di aminoacidi, carboidrati dall’elevato potere idratante. Acidi grassi essenziali estremamente importanti per un corretto funzionamento cutaneo, carotenoidi e phycocyanine ad attività antiossidante.

Grazie a questa sua ricchezza la possiamo considerare un vero e proprio nutrimento per pelli spente e devitalizzate. Apporta idratazione ed aiuta la pelle a ritrovare un normale equilibrio idrico. Nello stesso tempo, grazie ad una forte azione antiossidante ed elasticizzante, aiuta a rallentare l’invecchiamento.

Le proprietà

Grazie alle sue proprietà nutrizionali e terapeutiche, l’alga spirulina è apprezzata negli ambiti più svariati. È considerata un alimento completo perché contiene tutti gli elementi nutritivi di cui necessita l’organismo. Cioè aminoacidi essenziali, acidi grassi essenziali, vitamine e minerali, che apportano energia, tono e vitalità.

Rappresenta un’importante fonte di proteine vegetali. Ha un contenuto proteico formidabile, superando di gran lunga le uova, il latte in polvere, la carne, il pesce e la soia. Le proteine della spirulina sono ad alto valore biologico e contiene tutti e 8 gli aminoacidi essenziali.