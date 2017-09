A causa delle congiunture socio-economiche a cui oggi dobbiamo far fronte, il mercato ha la necessità di un professionista del risparmio gestito, ed e’ per questo che nasce la figura dell’educatore finanziario.

Chi e’?

L’educatore finanziario è una figura ancora poco conosciuta in Italia ma che diventerà sempre più importante e indispensabile per tutte le famiglie. L’educatore finanziario ai sensi della norma UNI 11402 e’ una figura professionale che affianca il cittadino con la finalità di aiutarlo e metterlo in grado di muoversi in un campo potenzialmente ostile, accumulare risparmi e gestirli con un’utilità effettivamente tarata sulle sue esigenze.

Contenuto del servizio offerto

L’educazione finanziaria è un’attività finalizzata a fare acquisire al cittadino abilità che gli consentano di perseguire gli obiettivi di vita propri e della famiglia,definiti sull’intero ciclo di vita ed in funzione delle priorità.

Si richiede dunque al risparmiatore, oggi ancor di più, un ruolo attivo e responsabilizzato nelle scelte in merito ai propri risparmi: nell’assumere le decisioni di investimento, il risparmiatore deve comprendere che la scelta di informarsi rappresenta non solo un diritto, ma anche un dovere.

Ad oggi, secondo le nostre fonti, l’unica compagnia assicurativa che si avvale di questa figura professionale, è Cattolica Previdenza. l’unica in Europa che certifica e qualifica i propri consulenti ad erogare il servizio di educazione finanziaria,assicurativa e previdenziale che per il cittadino sono una garanzia di qualità, trasparenza e onestà, così forse si riuscirà a superare il luogo comune dell’assicuratore “scorretto”.