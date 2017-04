Sabato 8 e domenica 9 aprile si svolgerà “Botteghe in fiore – Festival del verde di strada”, una due giorni organizzata dai commercianti e artigiani di via Paternostro, in collaborazione con Orto Capovolto e col patrocinio del Comune di Palermo, con l’obiettivo di far rivivere la via mediante il ricorso al verde commestibile e non, mescolando così natura e arte.

Il primo giorno sarà caratterizzato dall’allestimento collettivo, collaborativo e partecipativo delle vetrine delle varie botteghe, con le piante di “Piante e Passione” e secondo i differenti linguaggi propri degli artigiani e dei bottegai. Durante il secondo giorno, invece, saranno previsti due momenti diversi: alle 11.00 l’appuntamento è a piazza Borsa, per una passeggiata alla scoperta del quartiere e di via Paternostro; dalle 18.00 in poi, invece, direttamente in via Paternostro, per un “aperitivo itinerante” che, con il vino di Tasca d’Almerita, condurrà i partecipanti di bottega in bottega attraverso una serie di eventi.

“Siamo molto felici di questa iniziativa e, soprattutto, della rete creata in questi ultimi mesi tra e con le botteghe di via Paternostro – dichiara la direttrice di Orto Capovolto Angelica Agnello – perché crediamo che il dialogo fra le attività commerciali e il verde pubblico sia una buona occasione per stimolare nuovi processi partecipativi. Speriamo, infatti, che un giorno questo verde possa uscire dalle vetrine delle botteghe e invadere pacificamente la strada, magari realizzando insieme il primo orto di strada in città, curato da chi quella via la vive ogni giorno”. “D’altronde – continuano gli artigiani e i commercianti – per noi la comunità è fondamentale perché ci permette di contribuire, collettivamente, a rendere la strada più attrattiva e vivibile, non rimanendo chiusi ognuno nella propria bottega”.