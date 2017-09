In occasione del suo decimo anniversario, il prossimo 12 settembre, Apple presenterà i suoi nuovi prodotti, tra cui l’iPhone 8. Sarà anche l’occasione per inaugurare il teatro dedicato a Steve Jobs all’interno del nuovissimo “Apple Park”, la cosiddetta «Astronave di Apple», nuova sede aziendale del colosso di Cupertino.

L’iPhone 8, pronto a un cambiamento più radicale di design e funzioni a partire dall’abbandono del tasto frontale, sarà il più caro mai venduto.

L’evento, oltre che a lanciare i nuovi iPhone, a partire dall’atteso iPhone 8 (il nome potrebbe non essere questo), servirà a lanciare un rinnovato Apple Watch (terza generazione) e una Apple Tv con supporto ai video 4K.

Diversi analisti della rete hanno ipotizzato possibili ritardi per l’uscita dell’iPhone 8, a causa della difficoltà di inserire nella catena produttiva, da decine di milioni di pezzi, i nuovi componenti, a partire dallo schermo che adotterà la tecnologia Oled, prodotto da Samsung.

Le novità

Una delle tante novità del nuovo telefono è la doppia fotocamera posteriore che sul nuovo modello andrà a ruotare collocandosi in posizione verticale e non più orizzontale.

Come annunciato, non esisterà più il tasto centrale. La nuova opzione del riconoscimento facciale renderà inutili l’inserimento di codici ed il riconoscimento tramite impronta digitale. Già adottato da tanti produttori, il riconoscimento facciale consente di sbloccare i dispositivi semplicemente mettendo il nostro volto davanti alla fotocamera frontale. Il sensore, però, non si limita al solo riconoscimento: nel caso di Apple, si dice che sarà in grado di captare i tratti particolari del viso per ricostruirlo in 3D così da non poter essere ingannato da una foto. Funzionerebbe, quindi, anche in caso di scarsa illuminazione.

Sarà presente anche la funzionalità «tap to wake», simile a quella già presente sui Windows Phone e su tanti Android: per riaccendere lo schermo basterà premere due volte sulla superficie con un dito. Poi, ci penserà il nostro volto, attraverso il riconoscimento facciale, a sbloccare il telefono.