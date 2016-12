22 Dicembre 2016Appuntamenti

(foto Giuseppe Giurintano)

Da oggi fino al 24 tante piccole iniziative per grandi e piccini

MONREALE, 22 dicembre – Clima di Natale e di festività in corso Pietro Novelli e in via Roma che domani e dopodomani saranno animati da alcune iniziative organizzate dai commercianti della zona, che già, autotassandosi, hanno consentito l’accensione delle luminarie.