E’ tempo di selezioni finali per il contest Arezzo Wave Band anche per la Sicilia.

Quest’anno la finale si svolgerà in due serate il 7 e 8 aprile presso il Mob di Palermo (Via S. Lorenzo, 273/A), a partire dalle ore 21:00 e con ingresso gratuito.

La band che riceverà la valutazione più alta da parte della giuria approderà alle finali nazionali di Arezzo Wave Love Festival 2017 che quest’anno si svolgeranno a Milano il 23 e 24 giugno prossimi.

Dieci le band finaliste per le selezioni regionali, precedute dalle 2 che apriranno la serata per il contest Arezzo Wave Music School (concorso organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia e dedicato a tutti i gruppi musicali emergenti con almeno un componente iscritto alle scuole secondarie di secondo grado):

– venerdì 7: Bruslii (Me), Diana (Pa), Dinastia & gli Ultimi (Ct), Godot (Ct), Ellis Cloud (Pa);open act AW Music School: Acquacheta (Pa)

– sabato 8: AngoloGiro (Ct), I Giocattoli (Pa), Il Labirinto di Eva (Pa), Luca Burgio e Maison Pigalle (Pa), Saint Huck (Ct); open act AW Music School: Stone Acid (Pa)

Info e dettagli su www.arezzowave.com