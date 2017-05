“United Colours” e “The stories we were never told” questi i due progetti internazionali promossi da Arcigay Palermo. Entrambi i progetti sono rivolti a maggiorenni con una conoscenza medio alta della lingua inglese.

“United Colours”

“United Colours” è un progetto che ha i seguenti scopi: creare un network europeo permanente di supporto ai migranti Lgbt, fortificare e formare competenze personali e professioni tra i giovani lavoratori che operano nel settore della psicologia, dell’attivismo, dell’educazione e dell’associazionismo e naturalmente in ambienti vicini e paralleli all’accoglienza di migranti Lgbt e non, sviluppare una strategia internazionale per la tutela dei diritti umani dei migranti Lgbt e, infine, sensibilizzare la comunità locale e internazionale relativamente a tali diritti.

L’incontro formativo si svolgerà a Palermo, dal 3 all’8 luglio, e sarà un focus a porte chiuse tra i partecipanti italiani e stranieri selezionati dai partner: Arcigay Palermo (Italy; organizzazione ospitante), Oma Tuba (Tallin, Estonia), Magyar LMBT Szövetség (Budapest, Ungheria), United Societies of Balkans Aistiki Eteireia (Tessaloniki, Grecia), Bulgarian Network for Human Rights Education (Plovdiv, Bulgaria), United Colours of Humanity (Artuklu, Turchia).

Ai selezionati, verrà rilasciato l’attestato/riconoscimento “Youthpass” e al termine del focus avrà luogo una giornata di studio a porte aperte.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l’application form e l’info pack: https://arcigaypalermo.wordpress.com/2017/05/26/united-colours-creating-a-european-support-network-for-lgbti-migrants-call-for-italian-participants

“The stories we were never told”

“The stories we were never told” – Erasmus+ è un progetto in cooperazione tra Informelle Gruppe (Austria), Arcigay Palermo (Italia) e Roots & Routes Cologne e V. (Germania).

Si tratta di un seminario internazionale a Barcellona dal 24 luglio al 2 agosto, con residenza in loco, ideato per la formazione di ventuno educatori ed attivisti per i diritti Lgbt. Sostenuto da Erasmus+, il progetto include il viaggio, il soggiorno e i pasti ma chiede un contributo di 100 euro al partecipante occupato e di 50 euro al partecipante disoccupato (in presenza di circostanze eccezionali le variabili possono essere ridiscusse). La deadline per presentare la domanda è il 3 giugno e va inviata a palermo@arcigay.it.

La domanda è scaricabile dal seguente link:

https://arcigaypalermo.wordpress.com/2017/05/14/the-stories-we-were-never-told-erasmus-in-barcelona htlermo.files.wordpress.com/2017/05/application-form.doc