After Earthquakes: questo il titolo della summer school di portata internazionale che si svolgerà, dal 27 giugno al primo luglio, tra Sambuca e Selinunte. Inoltre, è stato organizzato un meeeting internazionale di Architettura, promosso, come la summer school, dall’Aiac, l’Associazione Italiana di Architettura e Crtica. Arriveranno studiosi e architetti di fama mondiale nel paese che l’anno scorso è stato proclamato Borgo più bello d’Italia e in una delle aree archeologiche più significative della Sicilia.

La Summer School

La Summer School affronterà il tema della complessità dei luoghi con storie profonde e stratificate interessate da eventi catastrofici come il terremoto che nel ’68 devastò la Valle del Belice. I partecipanti, divisi in gruppi ciascuno coordinato da un architetto di rilievo nazionale e internazionale, metteranno a punto un progetto di riqualificazione urbana del Borgo più bello d’Italia, utilizzando strumenti economici, temporanei e a basso impatto ambientale e modalità di intervento mutuate dall’arte, dal design e dall’architettura.

Architects meet in Selinunte

“Architects meet in Selinunte”: gli architetti si incontreranno a Selinunte durante un meeting internazionale di architettura che vedrà alternativamente protagonisti, durante la tre giorni, architetti, artisti, creativi e imprenditori in una serie di lecture, incontri, dibattiti, mostre e installazioni sul tema Collateral: tutto ciò che si pone accanto l’architettura