Ispica – E’ stato scoperto un nuovo sito archeologico nel ragusano. A Ispica, in contrada Palazzelli, sono state scoperte da Gaetano Donzella, socio del circolo “Sikelion” di Legambiente, due “carraie”, ovvero due coppie di binari scavati nel terreno.

L’autostrada del passato

Una sorta di autostrada del passato, che ha già ricevuto un primo sopralluogo da parte dell’archeologa Anna Maria Sammito, funzionaria della Soprintendenza di Ragusa.

Queste due piste, che corrono parallele per circa un chilometro dal centro abitato verso un braccio minore del canyon di Cava Salvia, sono poste una nella parte alta ed una in quella più bassa di un promontorio roccioso. Probabilmente venivano utilizzate, in passato, per il trasporto di blocchi di pietra da una vicina latomia.