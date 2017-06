Venerdì 9 giugno 2017 alle 19 sarà inaugurata la prima sede ufficiale di Arcigay Palermo: le Officine Arcobaleno (via della Rosa alla Gioiamia 2 – 4, ingresso libero).

Si parte alle 19 con un aperitivo e con la musica dal vivo della band palermitana degli Hot Rats! (Antonella Infantino, Biagio Marino e Giorgio Orlando).

La prima sede dell’associazione

Le Officine Arcobaleno sono la prima sede dell’associazione nata a Palermo nel 1980: inizialmente ospite dell’Arci e successivamente, per molti anni, di Amnesty International sez- Sicilia. Le spese dell’affitto sono sostenute dai soci di Arcigay Palermo che hanno voluto creare un luogo aperto alla comunità e alle altre associazioni e organizzazioni (che possono prenotare gli spazi scrivendo a officinearcobalenopalermo@ gmail.com).

La sede è stata chiamata “Officine Arcobaleno” proprio per sottolineare l’apertura alle altre realtà e la vocazione da laboratorio attivo. Sarà infatti un punto di riferimento, di incontro e di confronto sui temi della politica, del sociale e naturalmente dei diritti umani. Già per la fine dell’estate sarà pronto un calendario eventi e manifestazioni che vede, tra le iniziative, dibattiti e presentazioni di libri.

«Siamo contenti e orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo – commenta la presidente di Arcigay Palermo Ana Maria Vasile – sarà un luogo di riferimento e ritrovo per la comunità e le associazioni che hanno bisogno di uno spazio per le loro iniziative. Un ringraziamento va, intanto ad Amnesty Sicilia che ci ha ospitato e sostenuto per diversi anni, gratuitamente e con piena disponibilità».

Arcigay Palermo è un’associazione di promozione sociale che opera per la difesa e la promozione dei diritti umani. È la principale associazione LGBTI della Sicilia occidentale e offre al territorio servizi gratuiti di consulenza legale, counseling psicologico, supporto ai migranti LGBTI, educazione alle differenze e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse.