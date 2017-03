E’ stato pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione della formazione professionale l’invito a manifestare interesse per la costituzione di un “Elenco delle imprese” che intendono assumere lavoratori con contratto di apprendistato di 1° livello nel sistema duale per il conseguimento della qualifica e del diploma nei percorsi IeFP da stipulare ai sensi del d.lgs. 81/2015 art. 43

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, per i quali le imprese potranno accedere ai benefici previsti dalla Regione Sicilia attraverso apposito avviso che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

capacità organizzative e tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;

capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche; capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali.

La presentazione della domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Manifestazione di Interesse sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

“Ci proponiamo di rafforzare il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro -ha dichiarato l’assessore regionale Bruno Marziano – favorendo la transizione dal mondo della scuola e quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso lo strumento dell’Apprendistato 1° livello.

“Attraverso un elenco di imprese cui possono fare riferimento le Istituzioni Formative della Sicilia per la realizzazione dei percorsi IeFP nel sistema duale per il conseguimento della qualifica e del diploma in Apprendistato – ha aggiunto l’assessore – potranno essere assunti, in tutti i settori di attività coerenti con le figure IeFP i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire nei percorsi IeFP e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale”.