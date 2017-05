“Un incontro positivo in un clima leale e costruttivo” sono queste le parole

dell’assessore alle Infrastrutture Giovanni Pistorio al termine dell’incontro

svoltosi questa mattina con le rappresentanze regionali dei sindacati dei

lavoratori edili, scesi in piazza per chiedere interventi urgenti per un

settore in grave difficoltà.

La crisi del settore edile

“Consapevoli delle criticità in cui versa il settore dell’edilizia cui

concorre la complessità delle procedure ed il blocco dei finanziamenti, che

hanno determinato una fase di stallo degli investimenti pubblici nel settore

delle infrastrutture – afferma l’Assessore Pistorio – abbiamo operato una

ricognizione delle attività che l’Assessorato sta ponendo in essere al fine di

ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e rilanciare l’occupazione”.

Gli interventi previsti

Tra gli interventi rientranti nel quadro programmatorio della Regione, nonché

di ANAS ed RFI, alcune opere essenziali come la riqualificazione urbana sulla

viabilità secondaria, sulle infrastrutture stradali primarie e sulla

portualità, lo sblocco di alcuni interventi importanti sulla rete ferroviaria,

lo stato di avanzamento dell’APQ rafforzato con ANAS e l’iter di alcuni grandi

progetti come la Catania-Ragusa, per cui è prevista una conferenza di servizi

il 5 giugno.

Istituita una cabina di regia

In questo clima di collaborazione istituzionale si è inoltre deciso di

attivare una cabina di regia finalizzata a verificare l’avanzamento di queste

attività ed è stato previsto che il prossimo incontro avverrà nella prima

settimana di luglio.

Nella stessa giornata l’assessore alle Infrastrutture insieme al direttore del

Dipartimento Tecnico, Vincenzo Palizzolo, ha emanato la circolare relativa al

decreto correttivo sul codice degli appalti, al fine di aiutare le stazioni

appaltanti e gli operatori economici a semplificare le procedure e chiarire i

dubbi interpretativi.

“Ritengo particolarmente importante il fatto che questo provvedimento sia

stato adottato così celermente dall’Amministrazione regionale – afferma

l’Assessore Pistorio – a soli 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto

correttivo abbiamo messo gli operatori del settore nelle condizioni di operare

senza alcuna incertezza”.