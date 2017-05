PALERMO – Alle celebrazioni dell’anniversario della strage di Capaci c’era un grande assente: Rosario Crocetta.

Crocetta assente alla commemorazione

Dopo la diffusione della notizia, che vede il presidente della Regione Siciliana tra gli indagati per concorso in corruzione nell’inchiesta che ha travolto l’armatore Ettore Morace, Crocetta ha preferito non presentarsi per non alimentare polemiche. Al suo posto è arrivata Mariella Lo Bello.