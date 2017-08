Il 29 agosto, per l’anniversario della morte di Libero Grassi, la FAI ( Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane) parteciperà alla commemorazione in via Alfieri a partire dalle ore 7:30.

“Ventisei anni dalla morte di Libero Grassi“

A seguire, alle ore 9:30, presso Villa Niscemi a Palermo, si terrà’ l’incontro pubblico dal titolo “Ventisei anni dalla morte di Libero Grassi: prospettive nell’azione di contrasto al racket delle estorsioni e dell’usura”.

Sarà un’occasione preziosa per dibattere e riflettere sulla lezione di civiltà che ci ha lasciato Libero, sulla strada percorsa in questi ventisei anni di lotta al racket e sulle strategie future che sarà necessario adottare per liberare i territori ed il mercato nel suo complesso, dalla pressione estortiva ed usuraia.

Interverranno all’incontro Alice e Davide Grassi, figli di Libero e Pina Maisano Grassi; Giuseppe Scandurra, presidente Nìnazionale della FAI; il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro; il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Domenico Cuttaia.

Modererà il dibattito l’avv. Valerio D’Antoni della FAI.