Palermo ricorda Libero Grassi.

La commemorazione in via Vittorio Alfieri

Nel giorno dell’anniversario della morte dell’imprenditore ucciso dalla mafia, si è svolta la cerimonia di commemorazione in via Vittorio Alfieri. Libero Grassi è stato ucciso il 29 agosto del 1991, perché si era ribellato al pizzo. Nel luogo in cui è stato assassinato, questa mattina erano presenti i figli dell’imprenditore Alice e Davide, il nipote Alfredo, il presidente del Senato Piero Grasso, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il prefetto di Palermo Antonella De Miro.

Subito dopo avere depositato la corona di fiori la manifestazione è proseguita al Bar Aurora in via Buonriposo. Qui si è svolta una “colazione di consumo critico e solidarietà” al titolare del locale che, come Grassi, si è ribellato al racket.